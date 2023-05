CDU begrüßt Pläne des VRR zu neuen Bahnhöfen in Witten

Witten. Der neue S-Bahn-Halt an der Pferdebachstraße ist in Planung. Doch der VRR sieht noch mindestens drei weitere Bahnhöfe für Witten vor. Welche?

Die kürzlich auf der Homepage des VRR vorgestellte Planung für das „Zielnetz 2040“ lasse für Witten viel Gutes erwarten, freut sich die CDU-Fraktion. Demnach seien langfristig vier neue Bahnhöfe in der Ruhrstadt geplant.

Neben der von den Christdemokraten initialisierten Reaktivierung der Ruhrtalbahn mit Halten in Herbede und Bommern, soll auch auf der S5 der Haltepunkt „Pferdebachstraße“ sowie bei geänderter Linienführung der Haltepunkt „Bommern Höhe“ für dir RB 40 neu entstehen. Neu wäre auch die Trassierung des RE2, der dann von Hagen kommend über Witten Hauptbahnhof bis nach Münster und Osnabrück fahren soll.

CDU Witten: Nord-Süd-Achse durchs Revier wird gestärkt

„Uns freut vor allem die geplante Verstärkung der Nord-Süd-Achse durch das Ruhrgebiet“, sagt Ratsmitglied Tobias Grunwald. „Natürlich werden noch einige Jahre vergehen, bis diese Pläne umgesetzt werden können. Aber für Witten sind all diese Überlegungen ein großer Gewinn für einen starken öffentlichen Personennahverkehr“, so Parteivorsitzender Ulrich Oberste-Padtberg. „Nur mit überzeugenden Angeboten können wir die Verkehrswende schaffen.“

Lesen Sie auch:

Die Stadt Witten müsse nun die Planung der so neu entstehenden Mobilitätspunkte entsprechend begleiten. „Park & Ride“-Parkplätze, ÖPNV-Anbindung und Fahrradgaragen seien nur einige der zu berücksichtigenden Aspekte. „Im Hinblick auf die anstehende Brückensperrung in Herbede und den schon heute getätigten hohen Investitionen in die Strecke, hoffen wir schon 2027 in einen Testbetrieb auf der Ruhrtalbahn einsteigen zu können“, zeigt sich Grunwald optimistisch.

Weitere Nachrichten aus Witten finden Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten