Buslinie 374 fährt leer zur Ruhr-Uni

Der neue Fahrplan kommt in Witten nicht besonders gut an. Von Witten fährt beispielsweise nur noch einmal die Stunde ein Bus nach Vormholz. Denn mit dem Fahrplanwechsel bedient die Linie 320 nicht mehr Kämpen und damit auch nicht Vormholz. Die Linie 375, die nun den Bereich Vormholz allein abdeckt, wird durch die neue Linie 374 ergänzt.

Bei unserer Testfahrt ist allerdings aufgefallen, dass kaum jemand die neue Linie 374 nutzt. Diese fährt nämlich jetzt über Herbede-Mitte und Heven-Dorf zur Ruhr-Universität. Wer also in die City möchte, muss in Herbede oder Heven umsteigen.