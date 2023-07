Bundesarbeitsminister besucht Edelstahlwerke Witten in Krise

Witten. Mitten in der Krise kommt der Bundesarbeitsminister: Hubertus Heil hat am Dienstag die Edelstahlwerke in Witten besucht. Was hat er gewollt?

Am Dienstag kam der Bundesarbeitsminister zur Werksbesichtigung und am Mittwoch stimmte die Belegschaft über ein fast 40 Millionen Euro schweres Sanierungspaket ab: Hubertus Heil (50) stattete jetzt den Deutschen Edelstahlwerken Witten (DEW) einen Besuch ab. Begleitet wurde er vom heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten Axel Echeverria (43).

Dabei ging es aber nicht vorrangig um die anhaltende Krise des Stahlherstellers und die Zugeständnisse, die der Belegschaft abermals zur Rettung ihrer Arbeitsplätze abverlangt werden. Der Minister wollte sich ein Bild vom Transformationsprozess in der örtlichen Industrie machen. Neben DEW besuchte er auch einen Familienbetrieb in Wetter, die Firma Bleistahl, die Ventilführungen für Verbrenner herstellt.

Wie sie stecke auch DEW mitten in der Transformation, heißt es nach dem Besuch in einer Mitteilung des Wahlkreisbüros von Axel Echeverria. „Die Welt verändert sich. Und auch unsere Industrie muss hier mitgehen, wenn sie in der Zukunft noch Bestand haben will“, so der Abgeordnete.

Deutsche Edelstahlwerke Witten als Vorreiter bei „Green Steel“

Als stahlerzeugendes Unternehmen lege DEW einen Schwerpunkt auf „Green Steel“. Dieser „grüne“ Stahl werde CO2-arm im Elektrolichtbogen-Ofen mit Strom aus 100 Prozent regenerativen Energiequellen und aus recyceltem Schrott hergestellt. Es fielen nur zirka 110 Kilo CO2 pro Tonne Rohstahl an. Damit liege DEW über 90 Prozent unter dem globalen Durchschnitt.

Echeverria war froh, dem Arbeitsminister zeigen zu können, „wie sich Industrieregionen konkret für die Zukunft aufstellen“. Stahl habe auch in den kommenden Jahrzehnten sicher noch eine Zukunft, so der Abgeordnete und Wittener SPD-Chef. „Wichtig ist, dass wir die Transformation gemeinsam angehen.“

Über ihre Zukunft stimmten am Mittwoch auch die 1600 DEW-Beschäftigten in Witten ab.

