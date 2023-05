Bürgeruni Witten: Professor spricht über kollektive Traumata

Witten. Prof. Dr. Kazuma Matoba erforscht, wie unterschiedlich Nationen schreckliche Erfahrungen bewältigen. Es geht um Kriege und atomare Unfälle.

„Wie die Geschichte von Personen und Nationen verschränkt sein kann – Deutschland und Japan im Vergleich“: In der Bürgeruni am 11. Mai geht es Prof. Dr. Kazuma Matoba, seit 13 Jahren Dozent an der Universität Witten/Herdecke, dabei um die unterschiedliche Bewältigung schrecklicher Erfahrungen.

Matoba erforscht historische Traumata, also zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg und atomare Unfälle. „Mich interessiert, wie sich die Geschichte einer Gesellschaft, also etwa die Japans und Deutschlands, die ich aus eigener Erfahrung kenne, verbindet oder verschränkt mit den Narrativen, die eine nachwachsende Generation prägen“, beschreibt er seine Forschung. So sieht sich Japan nach der Bombardierung der beiden Städte Hiroshima und Nagasaki als Opfer des zweiten Weltkriegs. „Darüber vergessen wir Japaner aber auch nur zu gerne, dass wir auch Täter waren“, merkt er an.

Wittener Dozent schildert auch persönliche Erfahrungen

Ein anderer Teil des Vortrags behandelt die Zeit nach dem Krieg: „Japan sah es als seine ureigene Aufgabe, die Atomkraft nach der Bombardierung friedlich weiterzuentwickeln und zu nutzen. Das ist mit der Katastrophe von Fukushima aber nicht mehr ohne gesellschaftlichen Konflikt möglich“, schildert Matoba seine Beobachtungen.

Während in Japan die Nutzung der Atomkraftwerke weitergehe, sei Deutschland nach dem Schock daraus ausgestiegen. „Für mich ist das auch eine persönliche Erfahrung: Mein Vater war in Japan als hoher Regierungsbeamter für die AKWs zuständig und ist nach dem Unfall in Fukushima erst mal verstummt, er hatte seine persönliche Identität und Überzeugung verloren.“ Auch über die Verbindung von persönlicher Erfahrung und nationaler Geschichte wird Prof Dr. Matoba berichten.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 11. Mai, um 20 Uhr im Haus Witten, Ruhrstraße 86, statt. Der Eintritt beträgt 7 Euro (ermäßigt 5 Euro) an der Abendkasse. Die Bürgeruniversität ist eine gemeinsame Veranstaltung der VHS Witten/Wetter/Herdecke und der UW/H.

