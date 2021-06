Verurteilt jede Form von Antisemitismus: Bürgermeister Lars König, hier bei einer Kranzniederlegung am Mahnmal in der Synagogenstraße/Ecke Breite Straße in Witten. Dort stand einst die Synagoge, die von Nazi-Schergen in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 niedergebrannt wurde.