Osterfest Bürgermeister Lars König richtet Ostergrüße an Wittener

Witten. Das Osterfest steht vor der Tür. Auch Wittens Bürgermeister Lars König lässt es sich nicht nehmen, ein paar Grüße an die Wittener zu senden.

Die Ostertage stehen bevor, der Frühling hat Einzug gehalten, auch wenn der Himmel seine Schleusen jetzt wieder öffnete, und die Natur blüht. Viele Menschen haben einige freie Tage. Zu diesem Anlass wendet sich auch Bürgermeister Lars König an die Wittener und Wittenerinnen.

In dem Youtube-Video steht das Stadtoberhaupt im Lutherpark. „Die erste Ferienwoche ist vorbei. Mit dem Muttentalfest am Sonntag begann das bessere Wetter“, sagt König. Hinter ihm strahlt der blaue Himmel, die Bäume blühen. Auch König wird die Ostertage in der Stadt verbringen.

„Ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen bei einem der traditionellen Osterfeuer in der Stadt sehe. Ich wünsche Ihnen allen gesegnete und frohe Ostern“, so der Bürgermeister.

