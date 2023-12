Bürgergeld: Wittener SPD-Chef widerspricht CDU-Politiker

Witten Die Debatte rund um das Bürgergeld geht weiter. Nun äußert sich Wittens Bundestagabgeordneter Axel Echeverria zu dem Thema und übt Kritik.

Mit Erstaunen hat der Wittener SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria die Äußerung des örtlichen CDU-Wirtschaftsrates rund um Hartmut Ziebs zum Bürgergeld zur Kenntnis genommen. „Die Behauptung, dass sich Arbeit angesichts zu hoher Sozialleistungen nicht mehr lohne, ist schlicht haltlos und Herr Ziebs weiß es eigentlich besser“, so der Abgeordnete.

Zum 1. Januar steigt das Bürgergeld um 61 Euro. Dabei handele es sich aber um eine inflationsbedingte Anpassung und keine echte Erhöhung. „Es ist richtig, dass die Höhe des Haushaltseinkommens eine sehr individuelle Frage ist, egal ob man in den unteren Lohngruppen beschäftigt ist oder Transferleistungen erhält. Richtig ist aber auch, dass die Personen, die arbeiten am Monatsende mehr haben, als diejenigen, die von Sozialleistungen abhängig sind.“ Durchschnittlich habe eine Einzelperson, die Bürgergeld erhält, in Deutschland ein Haushaltseinkommen von insgesamt 966 Euro einschließlich Miete und allen anteiligen Nebenkosten.

„Eine Person, die zum Mindestlohn Vollzeit arbeitet, verfügt über ein Haushaltseinkommen von 1498 Euro. Das macht eine Differenz von 532 Euro im Monat. Das ist viel Geld, für das es sich aus meiner Sicht lohnt, zu arbeiten“, so Echeverria. Klar sei, dass aufgrund individueller Umstände der Abstand unterschiedlich ausfallen könne, aber letztendlich hätten Menschen, die arbeiten, immer zwischen 429 und 635 Euro mehr im Monat zur Verfügung als Menschen, die Bürgergeld bezögen.

Echeverria erinnert an Babyboomer-Generation

„Dass derzeit in Deutschland ein Arbeitskräftemangel herrscht, ist unbestritten. Herr Ziebs weiß genau wie ich, dass sich die Situation in den kommenden Jahren nicht verbessern wird, da die sogenannte Babyboomer-Generation kurz vor der verdienten Rente steht. Diese Lücke können wir mit den nachkommenden Generationen nicht füllen. Hier geht die Bundesregierung mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz den richtigen Weg.“ resümiert der Wittener.

Es sei mehr Arbeit da als Menschen, die sie verrichten könnten. Daraus ergebe sich, dass einerseits die Löhne stärker als in den letzten Jahren ansteigen müssten und andererseits, dass Menschen verstärkt die Chance erhalten sollten, sich in Deutschland aus eigener Arbeit eine Existenz aufzubauen. „Anstatt Bezieherinnen und Bezieher von Transferleistungen gegen die Beschädigten in den unteren Lohngruppen auszuspielen, sollte doch eher mal über die Lohnhöhe in den unteren Gruppen gesprochen werden“, sagt der Bundestagsabgeordnete.

