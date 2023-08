Bürgergeld: Wittener Job-Coaches ziehen nach Schwelm um

Wer in Witten Bürgergeld bezieht und Hilfe bei der Suche nach einer Arbeit im Rahmen des Projekts „Durchstarter“ in Anspruch nehmen will, hat bald einen neuen Anlaufpunkt.

Witten. Die Berater von Bürgergeldempfängern des Projekts „Durchstarter“ werden bald nicht mehr in Witten anzutreffen sein. Das sind die Gründe.

Bürgergeldempfänger aus Witten, die Hilfe bei der Suche nach einer Arbeit in Anspruch nehmen wollen, haben bald einen neuen Anlaufpunkt. Die drei Job-Coaches des Coaching- und Aktivierungsprojekts „Durchstarter“ vom Jobcenter EN ziehen zum 16. August von der Wittener Marktstraße nach Schwelm um.

EN-Kreis: Wegzug aus Witten aus Kostengründen

Laut EN-Kreis geschieht das hauptsächlich aus Kostengründen. Ein weiter Grund liegt darin, dass viele Anliegen telefonisch, per Mail oder als Videoanruf erledigt werden können. An der neuen Anlaufstelle an der Rheinischen Straße in Schwelm könne das Team zudem noch enger zusammenarbeiten und sich besser austauschen.

Ziel des Projekts ist es, Bürgergeldempfänger bei der Suche nach einer Arbeit oder Ausbildung zu unterstützen. Die Klienten werden je nach Bedarf zwischen vier Wochen und vier Monaten betreut. Im Fokus steht dabei die Stellensuche, das Entdecken der eigenen Fähigkeiten sowie Bewerbungstrainings.

