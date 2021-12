Nach Hackerangriff: Bürgerbüro Witten vergibt online Termine

Witten. Die Bürgerberatung Witten vergibt nach der Hackerattacke im Oktober wieder online Termine. Bei Buchungen mit dem Handy kann es Probleme geben.

Gute Nachrichten aus dem Rathaus: Die Online-Terminvergabe bei der Bürgerberatung funktioniert nach dem Hackerangriff im Oktober wieder. Wer einen Termin für 2022 in der Bürgerberatung oder im Standesamt buchen möchte, kann dies ab sofort tun.

Das Terminbuchungsportal funktioniert wieder für folgende Anliegen: Termine in der Bürgerberatung bis einschließlich Mitte Februar sowie Ehe-Anmeldungen beim Standesamt bis April 2022. Auf der städtischen Internetseite (www.witten.de) findet man die Terminvergabe in der Rubrik „Rathaus & Service“. Beim Aufrufen mit mobilen Geräten kann es jedoch das Problem geben, dass es nach der Standortabfrage nicht weitergeht, so die Stadt. Außerdem könnte es sein, dass viele Januartermine schnell vergeben sind.

