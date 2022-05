Bürgerberatung Witten: Hunderte nehmen Termine nicht wahr

Witten. Die Bürgerberatung appelliert an die Menschen in Witten: Wer einen Termin nicht wahrnehmen kann, möge ihn bitte absagen. Das geht ganz einfach.

Die Bürgerberatung steht weiter unter Druck: Aus der Zeit des Hacker-Angriffs werden aktuell immer noch viele Anliegen „nachgeholt“, die Ende 2021 nicht bearbeitet werden konnten, so die Stadt. Gleichzeitig rückt die Sommerferienzeit spürbar näher: Viele in Witten kümmern sich derzeit um einen neuen Antrag für Personalausweis oder Reisepass. An all jene richtet die Stadt ein paar dringende Bitten.

Wer seinen online vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann, sagt ihn bitte ab: Einfach den Stornierungscode nutzen, der mit der Terminbestätigung per Mail übersandt wird. Ist diese Mail schon gelöscht, funktioniert auch eine formlose Absage an buergerberatung@stadt-witten.de, mit der Information, welcher Termin abgesagt und damit für andere frei gegeben wird.

Bürgerberatung Witten bekommt täglich 80 bis 140 Terminwünsche

Gründe müssen nicht genannt werden. „Es geht uns nur darum, dass freiwerdende Termine dann anderen Menschen zu Gute kommen“, sagt Mitarbeiterin Birgit Bogner-Matthes. Allein in der ersten Maiwoche seien 129 Termine nicht wahrgenommen worden und im gesamten April waren es 252. „Und das in Zeiten, in denen täglich zwischen 80 und 140 Terminwünsche in der Bürgerberatung eingehen.“

Wer mit Blick auf den geplanten Sommerurlaub feststellt, dass demnächst der Personalausweis abläuft, muss nicht in Panik verfallen: Sofern man einen Reisepass hat, der gültig ist, ist dieser ein vollwertiges Ausweisdokument – für Alltag und Reisen. Um den aktuellen Andrang und den persönlichen Stress zu verringern, bittet das Bürgerberatungs-Team: „Wer beide Dokumente besitzt, schaut am besten nach, ob eins davon gültig ist. Einen Termin für einen neuen Ausweis kann man dann auch nach der geplanten Reise machen.“

Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann das über die Online-Terminvergabe tun (buergerberatung@stadt-witten.de oder www.witten.de in der Rubrik Bürgerservice), per E-Mail an buergerberatung@stadt-witten.de, oder telefonisch unter 02302 581 1234.

