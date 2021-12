Bürger können Mitarbeiter der Stadt Witten wieder anrufen

Noch nicht jeder Beschäftigte in der Wittener Stadtverwaltung kann wieder auf sein persönliches Mailfach zugreifen.

Witten. Bürger können wieder leichter Kontakt zur Stadtverwaltung Witten aufnehmen. Die Telefone laufen wieder. Was beim Mail-Verkehr zu beachten ist.

Eine gute Nachricht nach dem Hackerangriff auf die Stadtverwaltung: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind wieder telefonisch zu erreichen. Stadtsprecher Jörg Schäfer: „Wir können inzwischen auch wieder Mails von außen empfangen und nach außen versenden.“ Für die Bürger sei der Mailverkehr derzeit trotzdem noch unsicher, da noch nicht alle städtischen Mitarbeiter wieder Zugriff auf ihr persönliches Postfach haben.

Amtspostfächer der Stadt Witten funktionieren wieder

Daher könne es vorkommen, dass Mails noch mehrere Tage ungesehen und damit unbearbeitet in den Postfächern liegen. Stadtsprecher Schäfer: „Wir empfehlen im Augenblick, dass Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren Anliegen zunächst per Telefon melden.“ Im Telefonat könne geklärt werden, ob der städtische Mitarbeiter per Mail erreichbar ist und zum Beispiel Dokumente empfangen kann.

Eine gute Alternative seien die sogenannten Amtspostfächer. Diese könnten inzwischen alle bedient werden. Die Adressen der Postfächer sind auf der Webseite der Stadt bei den jeweiligen Ansprechpartnern zu finden: www.witten.de/rathaus-service/buergerservice/ansprechpersonen/.

Auch die Hauptwache der Wittener Feuerwehr an der Dortmunder Straße ist wieder telefonisch zu erreichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten