Bürger können bei der Stadt Witten mit Kreditkarte zahlen

Nicht nur im Supermarkt, auch in der Wittener Stadtverwaltung ist eine Zahlung mit Giro- und Kreditkarte möglich.

Witten. Wer im Wittener Rathaus für Leistungen bezahlen muss, benötigt schon länger kein Bargeld mehr. Möglich ist dies jetzt mit allen gängigen Karten.

Manchmal müssen die Wittener beim Besuch im Rathaus sofort für Leistungen bezahlen, etwa bei der Bürgerberatung, beim Standesamt und beim Ordnungsamt. Die Stadt erinnert daran, dass dies seit Anfang Juli nicht mehr nur mit der Girocard möglich ist, sondern auch mit zahlreichen Kreditkarten.

Die Bürgerinnen und Bürger können dafür laut Stadt eigentlich alle gängigen deutschen und internationalen Karten nutzen. Weiterhin wird natürlich die Giro- bzw. EC-Karte akzeptiert, neuerdings aber auch die in Europa gängigen VISA- und Mastercard-Kreditkarten sowie die eher in Amerika üblichen Diners-Club- und American-Express-Kreditkarten und die eher im asiatischen Raum üblichen JCB-Karten. Außerdem funktionieren die „kleinen Geschwister“ der Kreditkarten: Maestro und V-Pay.

Alle Karten funktionieren sowohl im Gerät, als auch kontaktlos indem man sie an das Display hält – sofern die Karte das unterstützt. Das bedeutet auch: Durch die Freischaltung der kontaktlosen Kreditkartenzahlung an den Terminals funktioniert ebenfalls eine Zahlung via GooglePay oder ApplePay – sofern der Kunde oder die Kundin dies auf dem Handy aktiviert hat.

