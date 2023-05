Buchholzer feiern 150 Jahre Schule im Hammertal

Die Grundschule an der Buchholzer Straße in Witten hat eine 150-jährige Tradition.

Witten/Hattingen. Seit 1873 gibt es eine Schule im Hammertal Witten – allerdings anfangs nur für evangelische Kinder. Nun feiert die Grundschule ein großes Fest.

Die Buchholzer Schule feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Gefeiert wird dies mit einem Fest für alle heutigen und ehemaligen Schüler am Samstag, 3. Juni.

Seit dem Jahr 1873, also seit 150 Jahren, wird im Hammertal Schulunterricht erteilt. Zuvor mussten die Kinder jeden Tag zu Fuß bis nach Blankenstein oder Sprockhövel wandern. Ein Schulgebäude gab es damals noch nicht. Der Unterricht fand ab März 1873 zunächst in einem alten Saal hinter der Gaststätte Geilenberg an der Ecke Im Hammertal und Waldweg statt, also ganz in der Nähe der heutigen Schule.

Nur evangelische Kinder bekamen im Hammertal Unterricht

Im Jahre 1875 wurde mit dem Bau eines ersten Schulgebäudes begonnen. Freuen über die neue Schule konnten sich allerdings nur die zahlenmäßig überlegenen evangelischen Kinder. Die Katholiken mussten weiterhin die Katholische Schule in Sprockhövel besuchen.

Seit dieser Zeit ist natürlich viel passiert. Was einst als Evangelische Volksschule begann, ist heute eine Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Witten. Diese hat die Schule gerade erst fit für die Zukunft gemacht: „In allen Klassen kann seit Kurzem auch digital an Smartboards unterrichtet werden“, freut sich Schulleiter Stefan Richter.

Bühnenprogramm auf dem Schulhof

Das Jubiläum soll natürlich auch gebührend gefeiert werden: Am Samstag, 3. Juni, startet auf dem Schulhof ab 15.30 Uhr das Bühnenprogramm mit Darbietungen der einzelnen Klassen, OGS und JeKits. Auch der MGV Deutsche Eiche Hammertal ist mit von der Partie. Im Anschluss gibt es Livemusik von der Band Stolberk, eine Clown-Show sowie weitere Spielangebote für die Kinder. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Gegen 21 Uhr endet die Feier.

Ganz herzlich sind zu dem Fest natürlich auch alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler eingeladen. „Vielleicht findet sich ja der eine oder die andere in der Ausstellung mit alten Fotos zur Schulgeschichte wieder“, hofft der Schulleiter. Da das Parkplatzangebot an der Buchholzer Straße sehr begrenzt ist, bittet die Schule alle Gäste, möglichst ohne Auto anzureisen.

