Brückenarbeiten: A43 in Witten wird zum Teil gesperrt

Auf der A43 in Witten wird an den kommenden beiden Wochenenden gearbeitet.

Witten. Autofahrer in Witten müssen auf der A43 am Wochenende mehr Zeit einplanen. Wegen Brückenarbeiten muss eine Fahrspur gesperrt werden.

Autofahrer in Witten müssen auf der A43 an den kommenden beiden Wochenenden mehr Zeit einplanen. Weil an der Brücke Blankenstein Schäden repariert werden, ist die Autobahn in diesem Bereich zum Teil gesperrt. Gearbeitet wird an zwei Wochenenden. Von Samstag (30.10.) bis Montag (1.11.) in beiden Fahrtrichtungen, in der darauffolgenden Woche von Samstag (6.11.) bis Montag (8.11.) in Richtung Wuppertal.

Auffahrt in Witten-Herbede ist gesperrt

Für die Arbeiten muss jeweils die rechte Fahrspur gesperrt werden. Die Sperrung beginnt samstags an beiden Wochenenden um 19 Uhr, ab Montag ist die Strecke Richtung Wuppertal ab 5 Uhr wieder befahrbar. In Fahrtrichtung Münster kann der Verkehr ab 6 Uhr wieder fließen. Zusätzlich wird Richtung Münster die Auffahrt in Witten-Herbede auf die A43 gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Die Autobahn Westfalen GmbH repariert an der Brücke Blankenstein Schäden an der Übergangskonstruktion. Der Grund dafür sind die hohen Temperaturschwankungen, der die Brücke ausgesetzt ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten