Briefwahlbüro in Witten öffnet für Stichwahl wieder

Witten. Das Briefwahlbüro in Witten öffnet für die anstehende Stichwahl wieder. Wie schon beim letzten Mal müssen einige Regularien beachtet werden.

Das Briefwahlbüro in der Bahnhofstraße 30 wird am Dienstagmorgen (15.9.) für die Bürgermeister-Stichwahl (27.9.) zwischen Sonja Leidemann (SPD) und Lars König (CDU) in Witten wieder seine Türen öffnen. Die Wähler können ihre Unterlagen dann von Montag bis Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr in der ehemaligen Buchhandlung Krüger abgeben.

Nachdem der Wahlausschuss am Montag noch die Ergebnisse bestätigen musste, wurden die neuen Wahlzettel gedruckt. Diejenigen, die die Wahlscheinunterlagen für die Briefwahl bereits beantragt haben, erhalten sie am Dienstag oder Mittwoch per Post.

Briefwahl kann auch direkt beim Wahlamt Witten beantragt werden

Wer das noch nicht gemacht hat, kann die Briefwahl weiterhin beantragen. Das funktioniert auf verschiedenen Wegen. Entweder wird das Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung genutzt oder der Antrag wird per Fax an die 02302/581471270 geschickt. Alternativ kann auch eine Mail an wahlamt@stadtwitten.de gesendet werden. Mithilfe eines QR-Codes auf dem Wahlschein oder auf witten.de/briefwahl kann ebenfalls ein Online-Formular ausgefüllt werden.

