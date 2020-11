Zur Augustastraße in Witten wurde die Feuerwehr am Mittwochabend (18.11.) gerufen.

Feuerwehr Brennender Kochtopf setzt Wohnung in Witten in Flammen

Witten. Ein brennender Kochtopf hat am Mittwoch (18.11.) für einen Einsatz der Wittener Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus.

Ein brennender Kochtopf hat am Mittwochabend (18.11.) gegen 19:05 Uhr an der Augustastraße für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der Rauchmelder in der Wohnung hatte ausgelöst: Der Mieter versuchte daraufhin zunächst selbst, das Feuer auf dem Herd löschen und zog sich dabei leichte Brandverletzungen zu. Weil dazu der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner hatten das brennende Haus in Witten schon verlassen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits Rauch aus einem Fenster, die Mieter hatten schon das Haus verlassen. Die Feuerwehrkräfte gingen mit Atemschutzgeräten in die komplett verrauchte Wohnung vor und löschten den Brand mit einem C-Rohr.

https://www.waz.de/staedte/witten/article230853552.ece

Anschließend sorgte ein Hochleistungslüfter wieder für klare Sicht. Die Stadtwerke und die Löscheinheit Altstadt sowie die Löscheinheiten Heven und die Drehleiter der Löscheinheit Bommern unterstützen die Arbeiten der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle Augustastraße. Gegen 20:15 Uhr war der Einsatz beendet.