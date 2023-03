In einem Mehrfamilienhaus in Witten-Stockum hat es am Dienstagmittag (14.3.) gebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzt. (Symbolbild)

Feuerwehr Brand: Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus in Witten-Stockum

Witten. In einem Mehrfamilienhaus in Witten-Stockum hat es am Dienstagmittag (14.3.) gebrannt. Betroffen war der siebte Stock des Gebäudes.

In Witten-Stockum hat es am Dienstagmittag (14.3.) in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Um kurz vor 12 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Betroffen war der siebte Stock eines Wohngebäudes an der Straße Helfkamp. Die Feuerwehr musste das komplette mehrstöckige Haus, in dem insgesamt 35 Menschen gemeldet sind, räumen.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr bei Brand in Witten-Stockum verletzt

Gegen 14 Uhr war der Brand gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte im Nachgang die einzelnen Wohnungen. Gegen 14.30 Uhr konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei den Lösch- und Räumungsarbeiten wurde eine Einsatzkraft verletzt. Näherer Details sind bislang noch nicht bekannt.

