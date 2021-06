Bommerfelder Ring: Bauarbeiten enden im August 2021

Diese Baustelle wandert: Der Bommerfelder Ring in Witten wird seit Ende Oktober 2020 saniert.

Witten. Die Baustelle Bommerfelder Ring in Witten wandert ein Stück weiter. In den Sommerferien wird dann vor Aldi, Edeka und Schule gearbeitet.

Die Baustelle Bommerfelder Ring kommt gut voran. Am 26. Oktober war die Sanierung gestartet, im August 2021 will die Stadt fertig sein, so Tiefbauamtsleiter Jan Raatz. Zunächst wandert die Baustelle ein Stückchen weiter. Ab dem 10. Juni und bis Ende Juli ist als nunmehr sechster Abschnitt der Fahrbahndeckenerneuerung der Bereich von der Albrecht-Dürer-Straße bis zum Bodenborn gesperrt.

Die Anlieger können bis an die Baustelle heranfahren, die betroffenen Sackgassen sind jederzeit zugänglich. Die Umleitung führt weiterhin über den Bodenborn.

Während der Sommerferien wird dann auf dem befahrendsten Stück des Bommerfelder Ring gearbeitet, auf der Höhe von Schule, Aldi und Edeka bis zum Bodenborn.

