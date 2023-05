Bombenverdacht in Witten: 7000 Anwohner entgehen Evakuierung

Witten. Große Aufregung um einen möglichen Blindgänger in der Wittener Innenstadt: 7000 Menschen drohte die Evakuierung. Am Ende ging alles gut.

Glück gehabt: Nachdem am Donnerstag (11. Mai) ein möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in der Oberstraße gefunden worden war, hatte zunächst die Evakuierung von rund 7000 Innenstadt-Anwohnern gedroht. Am Ende handelte es sich aber nur um Kampfmittelreste.

Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst hatten ab acht Uhr morgens behutsam nach der möglichen Bombe gegraben, bevor im weitere Verlauf des Vormittags Entwarnung gegeben werden konnte. „Es handelt sich um einen Abwurfbehälter für Stabbrandbomben“, sagte Feuerwehrchef Mario Rosenkranz. Einen Blindgänger, der hätte entschärft werden müssen, schlossen die Experten aus.

Dennoch wurden bereits alle nötigen Vorbereitungen für eine Evakuierung getroffen. In dem Fall hätte man alle vorhanden Kommunikations- und Hilfsmittel genutzt, um die Anwohner zu warnen. Bis zu 7000 Menschen in der City wären laut Stadt betroffen gewesen. Sie wären notfalls in einer Sammelstelle untergekommen, heißt es. Letztendlich konnten aber alle in ihren Wohnungen bleiben.

