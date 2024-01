Bogestra: Bombenentschärfung sprengt Wittener Busfahrpläne

Witten In der Wittener Innenstadt könnte eine Bombe liegen. Bei einer Evakuierung müssten Busse anders fahren. Hier gibt es die Ersatzfahrpläne.

Vor dem Wittener Saalbau könnte ein Blindgänger liegen. Ob dem so ist, klärt sich am Dienstag (30. Januar) gegen 10 Uhr. Falls tatsächlich eine Bombe in der Wittener Innenstadt gefunden wird, muss ein Umkreis von 500 Metern evakuiert werden. Weil dann auch die Busse und Bahnen nicht wie geplant fahren können, hat die Bogestra einen Notplan erstellt. Dieser gilt im Ernstfall zwischen 11 und 21 Uhr. So sieht er aus.

Die Straßenbahnen der Linie 309 können in dieser Zeit nicht fahren. Die Linie 310 hingegen pendelt zwischen den Haltestellen Wattenscheid Höntrop Kirche und Witten Rathaus. Zwischen den Haltestellen Betriebshof Witten und Heven Dorf fahren Busse statt Bahnen. Die Ersatzbusse können den Sperrkreis ebenfalls nicht befahren. Daher können die Haltestellen Berliner Straße, Bahnhofstraße und Hans-Böckler-Straße in beide Richtungen sowie der Haltepunkt Am Steinberg in Fahrtrichtung Heven Dorf nicht angefahren werden.

Auch die Linie 320 muss umgeleitet werden. Es entfallen die Haltestellen Marienhospital, Witten Rathaus, Husemannstraße, Saalbau, Witten Hbf, Bahnhofstraße und Tor Thyssen. Die Linien 371 und 376 fahren den Wittener Hbf nicht an und enden bereits an der Haltestelle Witten Rathaus. Von hier starten sie zur planmäßigen Abfahrtszeit in Richtung Stockum und Herdecke.

Auf der Linie 375 entfallen die Haltestellen Marienhospital, Witten Rathaus, Husemannstraße, Saalbau, Witten Hbf., Bahnhofstraße, Karl-Marx-Platz, Ossietzkyplatz, Jahnstraße und Im Esch. Auch die Linie 379 wird umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen Marienhospital, Witten Rathaus, Husemannstraße, Saalbau, Witten Hbf und Wetterstraße. In Fahrtrichtung Bommern fahren die Busse anstelle des Haltepunktes Breite Straße eine Haltestelle auf der Crengeldanzstraße zwischen der Hausnummer 38 und der Sandstraße an. Darüber hinaus halten die Busse zusätzlich an den Haltestellen Betriebshof Witten, Im Esch, Sprockhöveler Straße. Die Fahrten der Linie 379, die an der Haltestelle Lerchenstraße beziehungsweise Witten Rathaus in Fahrtrichtung Bommern einsetzen, entfallen.

Der SB38 wird den Wittener Hbf nicht anfahren. Bei Bedarf halten die Busse dieser Linie an der Haltestelle Witten Bommern Bf. Ob der Plan wie beschrieben umgesetzt wird, entscheidet sich allerdings erst am Dienstagmorgen. Falls keine Bombe gefunden wird, fahren alle Busse und Bahnen nach Plan.

