Die angeschwollene Ruhr rauscht am Wasserwerk Hohenstein in Witten vorbei.

Wetter Dauerregen hält an: Ruhr in Witten wird zum reißenden Strom

Witten. Dauerregen, aber keine sintflutartigen Güsse – Witten kommt bislang glimpflich durch das andauernde Unwetter. Doch es regnet weiter.

Auch wenn es teils kräftig regnet: Witten ist bislang von dem Unwetter über NRW weitgehend verschont geblieben. Bis Mittwochnachmittag zählte die Feuerwehr nur zwei wetterbedingten Einsätze. Beide Male waren Bäume, unter anderem auf der Waldstraße, umgestürzt und blockierten eine Straße. Rund 20 Einsatzkräfte, darunter die Taucherstaffel, rückten mit weiteren 50 Helfern von DRK und ASB zur Unterstützung nach Hagen aus, das besonders hart getroffen wurde. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt noch bis Donnerstagmorgen.

Auch wenn sturzbachartige Regenfälle in Witten bislang ausgeblieben, so hat der Dauerregen schon am Morgen die Ruhr vielerorts über ihre Ufer treten lassen. Der für Witten maßgebliche Pegel des Flusses hat sich im Vergleich zum Dienstag mehr als verdoppelt: von gut zwei Metern auf 4,65 Meter. Bei 5,20 Meter spricht der Ruhrverband von „mittlerem Hochwasser“. 393 Kubikmeter Wasser (393.000 Liter) schossen am Mittag pro Sekunde durch das Flussbett – am Vortag waren es 50.

Ganze Bäume treiben in der Ruhr bei Witten

Große Äste, aber auch ganze Bäume und Verkehrsschilder sah man in Höhe des Wasserwerks Hohenstein auf den Fluten tanzen. Die nahe gelegene Wetterstraße war teilweise überflutet. Auch in der Innenstadt bildeten sich vielerorts große Pfützen.

Regen und kein Ende: Sechs Zentimeter hoch stand das Wasser am Mittwochmorgen (14.7.) in einer Pfütze in der Bellerslohstraße in Witten. Foto: Augstein

Als Vorbereitung auf die angekündigten Regenfälle hatte die Feuerwehr ihre Wasserpumpen überprüft. Zusätzliche Kollegen seien nicht in Alarmbereitschaft versetzt worden, sagt Sprecher Uli Gehrke. Im Notfall bestehe aber immer die Möglichkeit, Kollegen, die eigentlich nicht im Dienst sind, kurzfristig zu alarmieren.

Ob und wie schwer ein Unwetter die einzelnen Städte oder Stadtteile treffen wird, sei vorab immer schwer einzuschätzen, sagt Gehrke. Oft drehe sich die Vorhersage auch binnen weniger Minuten. Bei Dauerregen, wie er im Laufe des Mittwochs in Witten der Fall war, würden dann erfahrungsgemäß auch eher kleinere Gewässer wie etwa der Pleßbach über die Ufer treten.

Starkregen ist größeres Problem als Dauerregen

Bei Starkregen, also wenn in sehr kurzer Zeit eine große Menge an Wasser aus den Wolken hinunterprasselt, seien dann vermehrt auch Straßen betroffen – weil die Gullideckel verstopfen. Generell treffe es immer die tiefer gelegenen Ortsteile, etwa die Wittener Straße in Herbede oder auch die Annenstraße an der Ecke Schleiermacherstraße.

Starkregen lässt aber auch immer wieder den Wannenbach in Heven anschwellen und überflutet die Gärten, Keller und Garagen der Anwohner an der Herbeder Straße. Sie fordern seit Jahren einen besseren Schutz gegen das Wasser. Nun soll sich bald etwas tun.

„Ende Juli soll die Spundwand erhöht werden“, sagt Anwohnerin Ilona Riederer. Auch wenn sie noch nicht so recht daran glauben kann. Nach den Regengüssen der letzten Woche sei das Wasser erneut bis zur Oberkante der aktuellen Wand gestanden. „Zwei Zentimeter mehr, dann wäre es wieder rübergekommen. Wir sind immer in Sorge, wenn es regnet“, sagt Ilona Riederer.

Stadt Witten prüft Möglichkeit neuer Rohre

Die Stadt selbst prüft derzeit die Möglichkeit neuer Rohre, die das Wasser aus dem Einzugsgebiet von Pferdebach und Walfischbach aufnehmen könnten. Der „Reinwasserkanal“, also der Wannenbach, sei dafür nicht mehr ausreichend. In der Vorsorge habe man auch jüngst den Kamperbach in Rohre mit größerem Durchmesser verlegt, sagt Rainer Gerlach von der Entwässerung der Stadt (ESW). Der offen fließende Teil des Kamperbachs soll folgen.

Neben der Erhöhung der Spundwand am unteren Wannenbach sei geplant, am Wasserwerk von Gelsenwasser ein schließbares Hochwassertor einzurichten und den Damm auf 160 Meter zu erhöhen, damit auch große Wassermengen aus dem Wannenbach nicht die Trinkwassergewinnung gefährden.