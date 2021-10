Biomüll: Stadt Witten verschenkt Behälter zum Vorsortieren

Den Vorsortier-Behälter gibt es in Witten in vier Farbvarianten.

Witten. Witten beteiligt sich an der bundesweiten „Aktion Biotonne“ und verschenkt ab heute Behälter zum Vorsortieren.

Im Bundesdurchschnitt sammeln die Deutschen jährlich 56 Kilogramm Bioabfall pro Einwohner – mit steigender Tendenz. Witten liegt sogar über diesen Werten, hier lag der Durchschnitt im Jahr 2020 bei 80 Kilogramm pro Kopf. Dafür soll den Bürgerinnen und Bürgern bei einer bundesweiten Aktion mit einem kleinen Geschenk gedankt werden.

„Küchen- und Gartenabfälle haben den größten Anteil an unseren Abfällen zu Hause. Für echte Recyclingfortschritte in unserer Stadt ist die Biotonne deshalb immens wichtig“, erklärt Thomas Bodang vom Betriebsamt der Stadt. Grund genug, dass auch Witten an der bundesweiten „Aktion Biotonne Deutschland“ von Mitte Oktober bis Ende November mitmache, an der sich mehr als 60 Städten und Kreise, das Bundesumweltministerium sowie weitere Verbände beteiligen.

Immer noch landet zu viel Bioabfall aus Witten im Restmüll

Das gibt es als Dankeschön: Das Betriebsamt verschenkt 100 Design-Vorsortierbehälter für kompostierbare Küchenabfälle in vier verschiedenen Farben – grün-weiß, pink-grau, oder türkis-weiß oder himbeer-weiß. Die Behälter können ab Montag (18.10.) beim Betriebsamt an der Dortmunder Straße 15 in Witten kostenlos und ohne Anmeldung abgeholt werden. Die Stückzahl ist auf 100 begrenzt, sie werden ausgegeben, so lange der Vorrat reicht. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 16 Uhr.

Falsche Abfälle in der Biotonne verursachen enorme Kosten

Bioabfälle werden deutschlandweit bereits in großen Mengen getrennt erfasst und verwertet, aber es gibt in vielen Tonnen noch deutlich Luft nach oben. Denn viele kompostierbare Küchenabfälle landen in der Restmülltonne, und deren Inhalt wird verbrannt. Eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Sommer 2020 zeigt, dass unser Restmüll zu fast 40 Prozent aus Bioabfällen besteht; das sind jährlich 50 Kilogramm pro Kopf verschwendete Biomasse. Bioabfall ist der größte ungenutzte Rohstoff in der Restmülltonne.

Bioabfälle sind der Natur so nahe wie sonst keine Abfälle im Haushalt, denn der gewonnene Kompost wird auf dem Acker, in Parks oder im Garten eingesetzt, um den Boden zu verbessern - und dort sind beispielsweise Plastikfetzen oder Glasscherben absolut tabu. Der größte Feind der Biotonne sind deshalb Abfälle aus Plastik, Glas und Metallen. Aufwand und Kosten dafür, diese Stoffe aus dem Biomüll heraus zu sortieren, sind enorm – und unnötig.

Interessierte können sich mit weiteren Fragen an die städtische Abfallberaterin Dunja Rohleder unter 02302 581 3912 oder unter abfallentsorgung@stadt-witten.de wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten