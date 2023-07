Bildungsquartier Annen: Baustelle macht kleine Fortschritte

Witten. Auf der Baustelle für das Bildungsquartier Annen in Witten herrscht Betrieb. Was dort gerade gemacht wird und wie es weitergeht.

Es tut sich was an der Baustelle für das Bildungsquartier Annen in Witten. Derzeit treibt dort ein Bohrer Löcher in den Boden. In diesen werden später Träger für eine Spundwand eingelassen, die die angrenzende Straße absichern soll. Auch die Baugrube für das Fundament des neu entstehenden Bürgerzentrums und das Schulgebäudes ist bereits ausgehoben.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Ein Teil des Aushubs muss aber noch abtransportiert werden. Das derzeit sehr feuchte Wetter erschwere diese Arbeiten allerdings, teilt die Stadt mit. Im Anschluss soll dann der Boden fertig eingeebnet und für das Fundament vorbereitet werden. Zuvor war auf dem Gelände die obligatorische Blindgängersondierung durchgeführt worden – glücklicherweise ohne Funde.

Die Baugrube fürs neue Bildungsquartier Annen ist bereits ausgehoben. Foto: Jörg Fruck / Stadt Witten

Abwasser wird für einige Zeit überirdisch umgeleitet

Bereits fertig und in Betrieb ist der Bypass für eine Abwasserleitung. Die Leitung führte über das Gelände, wo nun das Bildungsquartier entsteht. Für die Zeit der Kanalbauarbeiten wird das Wasser nun überirdisch umgeleitet, unter anderem über die Westfeldstraße. Voraussichtlich im Oktober wird das Abwasser schon wieder im fertigen Kanal unter der Erde fließen.

Lesen Sie auch:

Das Bildungsquartier Annen wird, wenn es fertig ist, gleich mehrere Funktionen übernehmen: als neuer Standort der Baedeker-Schule, als soziales Zentrum für den Stadtteil und als Standort für eine Sporthalle. Die Kosten für Wittens neues Großprojekt belaufen sich auf rund 30 Millionen Euro. Zum Schuljahr 2025/26 soll das neue Gebäude startklar sein. Im Dezember hatte die Stadt den Förderbescheid über 6,1 Millionen Euro erhalten.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten