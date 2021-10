Bibliothek Witten verschickt derzeit keine Mahnungen

Freut sich über Besucher: Bibliotheksleiterin Christine Wolf vor der Stadtbibliothek an der Husemannstraße.

Witten. Die städtischen Bibliotheken in Witten sind trotz des Hacker-Angriffs geöffnet. Was Nutzer derzeit wissen müssen.

Trotz des Hacker-Angriffs auf die Stadtverwaltung sind die Stadtbibliothek an der Husemannstraße sowie die Stadtteilbibliotheken in Annen und Herbede zu den üblichen Zeiten geöffnet. Darauf weist Bibliotheksleiterin Christine Wolf hin. Es könnten bis zu zehn Medien pro Leseausweis ausgeliehen werden.

Wittener Bibliothek verschickt derzeit keine Mahnungen

Ausgeliehenes soll derzeit nicht zurückgebracht werden, da die Medien nicht sofort zurückgebucht werden könnten, so Wolf. Leser müssten sich keine Sorgen über eine Verlängerung oder Rückgabe von Medien machen. Es werde derzeit nichts angemahnt. In der Stadtbibliothek an der Husemannstraße steht momentan kein Wlan zur Verfügung. Neuanmeldungen sind nicht möglich. Der Kassenautomat sowie die Selbstverbucher sind außer Betrieb.

Die geplanten Veranstaltungen in der Bibliothek finden statt. Eine Anmeldung ist möglich über die Mailadresse bib.witten@gmail.com. Über diese kann man auch Kontakt zur Bibliothek aufnehmen. Für Fragen wurde eine Hotline eingerichtet: 0172 /150- 9238. Diese ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr erreichbar.

