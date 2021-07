Bibliothek Witten bietet üppiges Ferienprogramm für Kinder

Witten. Langeweile? In der Zentralbibliothek Witten gibt es in diesem Sommer verschiedenste Angebote für Kinder: etwa Bilderbuchkino oder Gaming-Events.

Die Zentralbibliothek an der Husemannstraße 12 in Witten bleibt in den Sommerferien durchgehend – auch samstags und sonntags – geöffnet. Die Stadtteilbibliothek in Annen bleibt vom 12. bis zum 23. Juli geschlossen und die Stadtteilbibliothek in Herbede vom 2. bis zum 12. August.

Jeden Sonntag finden für Kinder von 15 bis 17 Uhr nun Spiel-, Bastel- und Vorleseveranstaltungen statt. Immer mittwochs veranstaltet das Team auf der Leseterrasse für Drei- bis Sechsjährige ein „Bilderbuchkino Open Air“. Aber auch für die älteren Kinder werden verschiedene Workshops und Veranstaltungen in den Sommerferien angeboten, etwa der „Sommerleseclub 2021“. Fleißige Leser erhalten am Ende der Ferien eine Urkunde sowie die Einladung zur Abschlussfeier.

Außerdem bietet die Bibliothek verschiedene Ferienspaß-Termine an. Etwa „Entdecke die Anderswelt!“ (7.7., 11-13 Uhr: für Kinder von 8-12 Jahren) oder Gaming mit der Nintendo Switch (7.7., 14-16 Uhr: für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren im Makerspace).

