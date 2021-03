Bezirksregierung genehmigt Wittener Haushaltssanierungsplan

Witten. Die Fortschreibung des Wittener Haushaltssanierungsplans ist genehmigt. Der Kämmerer hat trotzdem Erwartungen an Bund und Land.

Die Fortschreibung des Wittener Haushaltssanierungsplans ist genehmigt. Das hat der Präsident der Bezirksregierung Arnsberg, Hans-Josef Vogel, jetzt in einem Schreiben an Bürgermeister Lars König mitgeteilt.

Der Regierungspräsident stellt fest, dass es keine Gründe „für rechtsaufsichtliche Beanstandungen der Haushaltsatzung“ gebe. Er weist daraufhin, dass die Corona-Pandemie die Haushaltsplanung 2021 prägt und äußert die Hoffnung, dass die positive Entwicklung des städtischen Haushalts auch unter den erschwerten Bedingungen fortgesetzt werden kann.

Wittens Kämmerer fordert konkrete Unterstützung

„Wir sind froh, mit der schnellen Haushaltsgenehmigung die rechtliche Grundlage für die Fortsetzung wichtiger Investitionen in die Schulen, den Kita-Ausbau und die Straßensanierung zu haben“, so Bürgermeister König. Die gemeinsamen Bemühungen von Rat und Verwaltung für einen tragfähigen Haushalt seien damit erfolgreich gewesen.

Kämmerer Matthias Kleinschmidt verbindet mit der Freude über die Genehmigung die Erwartung an Bund und Land, den Kommunen auch 2021 nicht nur buchhalterische Erleichterungen zu verschaffen, sondern konkrete Unterstützung zu leisten. „Die Gewerbesteuerkompensation und die Sonderzahlung aus dem Stärkungspakt haben den Wittener Haushalt 2020 sehr spürbar gestützt. Die Hilfen sind nicht verpufft“, sagt Kleinschmidt. Nur auf diesem Wege seien die Städte auch 2021 und in den Folgejahren in der Lage, ihre Aufgaben für Bürger und Wirtschaft zu erfüllen.