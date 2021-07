Streit mit Freundin: Wittener stiehlt für Schlafplatz VW-Bus

Witten. Ein Wittener hat den Transporter eines Paketboten gestohlen. Er hatte sich vorher mit seiner Freundin gestritten. Wie das zusammenhängt.

Weil er offenbar Streit mit seiner Freundin hatte und sich einen alternativen Schlafplatz suchen wollte, hat ein Wittener den Transporter eines Paketboten gestohlen. Die Nacht verbrachte der junge Mann dann letztendlich aber nicht in seiner neuen Schlafstätte, sondern in Polizeigewahrsam.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nutzte der 29-Jährige am Montag (12.7.) gegen 17.20 Uhr eine günstige Gelegenheit und stieg an der Straße „Am alten Kirmesplatz“ in Annen in den leerstehenden VW-Bus. Dessen Fahrer lieferte gerade ein Paket aus. Die Tür war laut Polizei nicht verschlossen, der Zündschlüssel steckte.

Polizei wird zu Beziehungsstreit in Witten gerufen

Der bestohlene Paketbote (34) sah sein Auslieferungsfahrzeug noch Richtung Schleiermacherstraße davonfahren und verständigte die Polizei. Die Beamten schrieben den Transporter zur „Fahndung“ aus.

Gegen 22 Uhr am selben Tag wurde die Polizei dann zu einer Wohnung in der Innenstadt gerufen. Dort war es zu Streitigkeiten zwischen einem jüngeren Paar gekommen. Als die Beamten die beiden befragten, gab der Mann zu, den Lieferwagen früher am Tag gestohlen zu haben – und zwar nicht wegen der Pakete, sondern um ihn wegen seines aktuellen Beziehungsstresses zum Schlafen zu nutzen.

Wittener hatte es sich im Pakettransporter schon gemütlich gemacht

Laut Polizei hatte sich der Wittener in dem Transporter, der unweit der Wohnung geparkt war, bereits „wohnmobilartig eingerichtet“. Decke und Kopfkissen lagen schon bereit. Als er ein zweites Mal in seine Wohnung zurückkehrte, um Tabak zu holen, kam es zu dem lautstarken Streit, weshalb jemand die Polizei verständigt hatte.

Nach seiner Festnahme verbrachte der Tatverdächtige den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Am Dienstag wurde der Autodieb weiter vernommen.

