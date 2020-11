Glück im Unglück hatte ein Mann aus Witten am Mittwoch (4.11.) Bei einem Frontalzusammenstoß in Hattingen wurde er nur leicht verletzt.

Polizei Betrunkener fährt in Wagen eines 44-Jährigen aus Witten

Witten. Bei einem Unfall in Hattingen wurde ein Mann aus Witten am Mittwoch (4.11) leicht verletzt. Der Verursacher war betrunken. Was ist passiert?

Ein 44-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz geriet am Mittwoch (4.11) gegen 7.15 Uhr auf der Holthauser Straße in Hattingen in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit dem PKW eines 55-jährigen Witteners zusammen, der die Straße zur selben Zeit befuhr.

Mann aus Witten mit leichten Verletzungen im Krankenhaus

Der Unfallverursacher aus Rheinland-Pfalz wurde schwer verletzt. Zudem stellten die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme fest, dass er betrunken war. Zeugen berichteten, dass er bereits vor dem Zusammenstoß Schlangenlinien gefahren sei.

Der Mann aus Witten wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

