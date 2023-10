Betrüger ergaunern hohe Bargeldsumme von Wittenerin (84)

Witten. Eine Seniorin aus Witten ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Aus Angst um ihre Tochter übergab sie Betrügern eine hohe Summe an Bargeld.

Eine Seniorin aus Witten ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Aus Angst um ihre Tochter übergab sie falschen Polizisten eine hohe Summe an Bargeld.

So soll am Mittwoch, 4. Oktober, gegen 16 Uhr eine Frau bei der 84-Jährigen angerufen und sich als ihre Tochter ausgegeben haben. Danach übernahm ein Mann das Gespräch und erzählte, dass die Tochter der Seniorin einen schlimmen Unfall verursacht habe und nur gegen Kaution freikomme.

Tatort in Nähe der Hüllbergschule in Witten

Gegen 17.30 Uhr erschien ein Mann dann am Haus der Wittenerin in der Nähe der Hüllbergschule in Annen. Die Seniorin übergab dem Betrüger das Geld. Der Mann soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und schlank sein. Zudem soll er kurze schwarze Haare und einen Bart haben.

Lesen Sie auch:

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten