Bethaus-Schmied Rainer Simmat lädt auch Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag ins Wittener Muttental ein.

Bethaus Witten: Bethaus-Team serviert am zweiten Weihnachtstag Wild

Witten. Heiligabend können Muttental-Besucher im Bethaus Kaffee und Kuchen genießen. Am zweiten Weihnachtstag gibt’s dort ein Wildgulasch-Menü.

Wer Heiligabend einen Spaziergang im Muttental macht, kann dort zwischen 11 und 14 Uhr ins Bethaus (Muttentalstraße 35) einkehren. Schmied Rainer Simmat und seine Frau erwarten Gäste mit Kaffee, Tee und Kuchen. Am ersten Weihnachtstag (25.12.) bleibt das Bethaus zu. Am Donnerstag, dem zweiten Weihnachtstag, kann, wer will, dort von 11 bis 16 Uhr ein Menü aus Wildgulasch, Rosmarienkartoffeln und Rotkohl für zwölf Euro genießen. Für Vegetarier werden Rosmarienkartoffeln mit Zaziki serviert (5 Euro).

Auch frisch gebackene Waffeln erwarten die Besucher. Einen kostenlosen Becher Kakao gibt es am zweiten Weihnachtstag für jedes Kind bis zwölf Jahre. Kleinere Kinder können Malbücher mit Witten-Motiven ausmalen. Auch den Rest der Woche freuen sich der Bethaus-Schmied und sein Team auf Besucher: am Freitag (27.12.) von 11 Uhr bis 16 Uhr, am Samstag (28.12.) und Sonntag (29.12.) jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr.