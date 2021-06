Besuche im Ev. Krankenhaus Witten ohne Anmeldung möglich

Witten. Patientenbesuche im Ev. Krankenhaus Witten sind wieder ohne Voranmeldung möglich. Trotzdem müssen sich Besucher noch an viele Regeln halten.

Besuche im Evangelischen Krankenhaus Witten (EvK) sind ab 10. Juni ohne Voranmeldung und bereits nach dem dritten Tag des Klinikaufenthalts möglich. Pro Tag ist nach wie vor der Besuch von nur einer Person für maximal 60 Minuten erlaubt. „Angehörige bitten wir deshalb, sich im Vorfeld abzusprechen“, sagt EvK-Verwaltungsdirektorin Ingeborg Drossel.

Besuche sind in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr erlaubt. Voraussetzung für einen Besuch sind die drei Gs: geimpft, genesen oder getestet. Besucherinnen und Besucher müssen also entweder einen tagesaktuellen negativen Schnelltest einer offiziellen Teststelle oder einen Nachweis über ihren vollständigen Impfschutz (14 Tage nach der letzten Impfdosis) zusammen mit ihrem Personalausweis beim Sicherheitsdienst bzw. am Empfang vorlegen. Zu einem Besuch berechtigt ist auch, wer seine überstandene Covid-19-Infektion nachweisen kann. Die Erkrankung muss mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate zurückliegen.

Beim Besuch im EvK Witten gelten die üblichen Hygienevorschriften

Das EvK verweist darauf, dass Besucher in der Eingangshalle zudem eine Symptom-Checkliste sowie ein Anmeldeformular ausfüllen müssen. Da die Nachweise und Formulare überprüft werden, muss mit Wartezeiten beim Betreten des Krankenhauses gerechnet werden.

Während der Dauer des Besuchs ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Außerdem ist auf die geltenden Abstandsregeln von mindestens 1,50 Meter zu achten. Im Eingangsbereich des EvK sowie auf den Stationen stehen Desinfektionsspender für eine ordnungsgemäße Händehygiene bereit.

Nicht möglich ist ein Besuch, wenn Symptome einer Atemwegsinfektion vorliegen oder wenn der Betreffende in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu Personen hatte, bei denen eine Infektion durch das Coronavirus oder ein Verdacht darauf bestand. Besuche auf der Covid-19-Station sind nicht möglich.

