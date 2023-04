Die Krimiautorinnen Joyce Summer (li.) und Eva Almstädt sind bald zu Gast in Witten.

Literatur Bestsellerautorinnen lesen bald in Witten aus ihren Werken

Witten. Drei bekannte Autorinnen lesen bald in Witten aus ihren spannenden und unterhaltsamen Büchern. Dabei geht es nicht nur um Mord und Totschlag.

Bücherfans dürfen sich im Mai auf gleich drei Bestsellerautorinnen freuen. Am Mittwoch, 3. Mai, kommt Krimiautorin Eva Almstädt mit Kollegin Joyce Summer nach Witten. Eine Woche später liest Lena Johannson in der Stadtbibliothek.

Die erst Lesung findet um 19 Uhr in Haus Witten an der Ruhrstraße 86 statt. Joyce Summer und Eva Almstädt schreiben gemeinsam über Mord und Todschlag. Sie treffen sich regelmäßig in einem Hamburger Café, um sich über neue Mordmethoden auszutauschen. Herausgekommen sind ihre Krimis „Madeiraschweigen“ und „Ostseenebel“.

Bestsellerautorin Lena Johannson in der Stadtbibliothek Witten

Auch Autorin Lena Johannson liest in Witten. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

Am Mittwoch, 10. Mai, um 19 Uhr kommt dann Bestsellerautorin Lena Johannson in die Stadtbibliothek an der Husemannstraße 12. Sie liest aus ihrem Roman „Zwischen den Meeren“, der eine besondere Geschichte erzählt. Es geht um vier Frauen und ein einzigartiges Bauwerk: den Nord-Ostsee-Kanal.

Der Eintritt ist frei, Karten gibt es in der Bibliothek Witten oder per E-Mail an sophie.antpusat@stadt-witten.de sowie unter 02302 5812543.

