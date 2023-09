Ein Radweg an der Wittener Straße wird intensiv diskutiert (Symbolbild).

Verkehr Beleuchtung für Radweg an Wittener Straße sorgt für Ärger

Witten. Die geplante Beleuchtung für den Radweg an der Wittener Straße sorgt für reichlich Diskussionen. Zwei Fraktionen fordern nun einen Baustopp.

Die Beleuchtung am Radweg der Wittener Straße zwischen Herbede und dem Hammertal sorgt für Ärger. Die CDU fordert gemeinsam mit der Wittener Bürger Gemeinschaft (WBG) nun sogar einen Baustopp. Dabei wurde das Ganze bereits vom Verkehrsausschuss abgesegnet.

CDU und WBG kritisieren Rot-Grün in Witten

Die beiden Fraktionen erinnern dabei an eine Diskussion aus der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses Ende August. Dabei ging es um einen sicheren Radweg im Hammertal, für den Parkplätze wegfallen sollen. Dabei hätte es von Rot-Grün die Aussage gegeben, dass die meisten Radfahrer aus Sprockhövel und Hammertal den Kemnader See benutzen und „entgegen vorheriger Aussagen nicht die Wittener Straße“, heißt es in der Stellungnahme. Deshalb fordern CDU und WBG den Baustopp.

„Die widersprüchlichen Aussagen überraschen ehrlich gesagt nicht. Anträge mit hohen freiwilligen Kosten zu stellen, ohne davon überzeugt zu sein, schreien ja förmlich nach Wittener Sozialdemokraten“, sagt CDU-Ratsherr Christian Held. Aus Sicht der beiden Fraktionen – von rund 300.000 Euro ist die Rede – für wichtigere Projekte im Radverkehrskonzept eingesetzt werden.

