Witten. Langeweile in den Sommerferien muss nicht sein: Beim Ferienspaß in Witten gibt es noch freie Plätze. Schaut einfach mal in das Programm

Tanzen, schmieden und Tennis spielen: Viele Veranstaltungen stehen beim Wittener Ferienspaß 2.0 an. Es gibt noch einige freie Plätze.

So können Kinder mitmachen bei den städtischen Veranstaltungen „Kamera läuft – und Action“ im Haus der Jugend, beim Detektivspiel „Diamantenraub“ und beim Schmieden am Bethaus der Bergleute. Doch es gibt auch wieder zahlreiche externe Anbieter. So freuen sich die Eisenbahnfreunde Witten über Teilnehmende an ihren Modellbasteltagen. Auch bei der Bienenwerkstatt des Kreisimkervereins Ruhrgebiet gibt es noch freie Kapazitäten. Zudem haben das DRK Witten, der Tennisclub Hohenstein, die Entwicklungsgesellschaft für ganzheitliche Bildung Annener Berg, die Tanzschule Feldmann-Hartmann und die Zeche Nachtigall – teils mehrere – Veranstaltungen im Angebot. Ein regelmäßiger Blick ins Programm lohnt sich also: www.unser-ferienprogramm.de/witten.

Wittener Organisatorin bittet: Wer nicht teilnehmen kann, möge frühzeitig absagen

Dort steht auch, wie die Anmeldung funktioniert. Eine wichtige Bitte richtet Andrea Hold, Organisatorin des Ferienspaßes, an alle Eltern und Kinder: „Wenn ihr für eine Veranstaltung angemeldet seid und doch nicht teilnehmen könnt, dann sagt bitte so früh wie möglich ab. Den Kindern, die dann nachrücken können, macht ihr damit eine Riesenfreude.“ Im Umkehrschluss heißt das: Es können immer wieder, auch kurzfristig, Plätze frei werden.

Wie bereits 2020 möchte die Stadt die Pandemie-Belastung der Familien ein wenig lindern, indem keine Teilnahmebeiträge für Veranstaltungen des Amtes für Jugendhilfe und Schule erhoben werden. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten zudem die „Drei G“: Sie müssen entweder nachweislich negativ getestet, genesen oder vollständig geimpft sein. Darauf habe die Landesregierung vergangene Woche noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

