Auch im Maschinenhaus der Zeche Nachtigall in Witten sind Fotografien von J Henry Fair ausgestellt.

Kultur Beeindruckende Fotoausstellung in Zeche Nachtigall in Witten

Witten. Endlich wieder Kultur! Die Zeche Nachtigall in Witten zeigt 45 Fotos des US-Künstlers J Henry Fair. Hinter jedem Bild steckt eine Botschaft.

Für Kulturinteressierte tut sich etwas in Witten: Das Industriemuseum Zeche Nachtigall eröffnet am Sonntag (21.3.) die Sonderausstellung „Hidden Costs. Ewigkeitslasten“ mit Luftbildern des US-amerikanischen Fotografen J Henry Fair. Im Maschinenhaus, im historischen Werkstattgebäude und auf dem Außengelände sind 45 großformatige Fotos zu sehen, die sich den Klimaschäden widmen.

Auf den Fotos macht der Künstler auf die Probleme aufmerksam, die die Ausbeutung unseres Planeten mit sich bringt: verseuchte Gewässer, überformte Landschaften, verbrannte Erde. Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei in der nordamerikanischen Heimat des Künstlers, doch auch in Deutschland und Europa findet Fair Motive, die zum Nachdenken anregen.

Problematik verbirgt sich hinter seltsamer Schönheit

Ein Abwasserbecken der Phosphatdünger-Produktion in Bartow, Florida, USA. Auch dieses Bild ist in Witten ausgestellt. Foto: J Henry Flair

Fairs Luftbilder, die zuvor schon in der Henrichshütte Hattingen und auf der Zeche Hannover in Bochum die Besucher beeindruckten, bestechen zunächst durch ihre seltsame Schönheit: Ein schneeweißer Berg erhebt sich hinter einem grünen Wald, Flüssigkeiten glänzen golden im Licht, bizarre Muster in leuchtenden Farben wecken die Neugier auf die Geschichte hinter dem Bild. Erst auf den zweiten Blick erschließt sich die Problematik, die der Arbeit des Künstlers zugrunde liegt.

Luft, Wasser und Boden sind für Henry Fair unveräußerliche Werte, die allen Lebewesen gehören: „Was wir ‚die Umwelt‘ nennen, ist eigentlich eine Reihe von komplexen natürlichen Systemen, die uns eine enorme Vielfalt an kostenlosen Dienstleistungen bieten: saubere Luft, sauberes Wasser, Bienen, Fische“, so Fair. Unser Wirtschaftssystem ermögliche es einigen Akteuren, dieses Vermögen der Allgemeinheit zu ihrem persönlichen Vorteil zu plündern, ohne dafür zu bezahlen. Die langfristigen Folgen der Industrialisierung, die sogenannten Ewigkeitslasten, aber trage die gesamte Gesellschaft.

Umweltaktivist beschäftigt sich mit Industrie-Anlagen

Der Umweltaktivist Henry Fair beschäftigt sich schon länger mit industriellen Anlagen. Heimlich betrat er Raffinerien und Kohlebergwerke, doch ihm fehlte die Gesamtperspektive, und die am stärksten vergifteten Landschaften blieben unerreichbar. Die Idee des Zugangs aus der Luft kam ihm während eines Nachtflugs über die USA. Als er in der Morgendämmerung den aus einer Nebeldecke ragenden Kühlturm eines Kraftwerks sah, griff er zur Kamera. Fair nennt es eine Offenbarung: „Ich kann alle meine Ziele aus der Luft erreichen. Ich kann nicht nur Zäune überwinden, sondern auch Landschaften von oben in faszinierende abstrakte Bilder verwandeln.“

Die Ausstellung ist vom 21. März bis 26. September im LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall, Nachtigallstraße 35, zu sehen. Geöffnet Di-So 10-13.30 und 14-18 Uhr.

