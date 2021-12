Baustelle: Stadt Witten gibt die Ruhrstraße wieder frei

Witten. Aufatmen bei den Geschäftsleuten. Die Ruhrstraße in Witten ist wieder von beiden Seiten befahrbar. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Die Geschäftsleute auf der Ruhrstraße in Witten können aufatmen. Pünktlich zum Endspurt im Weihnachtsgeschäft ist die Straße wieder in beiden Richtungen befahrbar. Autofahrerinnen und Autofahrer können die Geschäfte somit also von Norden und Süden aus ansteuern.

Seit dem 18. Oktober war die Ruhrstraße im Abschnitt zwischen Oberstraße und Johannisstraße halbseitig gesperrt, das Befahren der Straße war nur in Richtung Marienhospital möglich.

Baustelle in Witten: Letzte Arbeiten sind abgeschlossen

In der vergangenen Woche haben die letzten Asphaltierungsarbeiten statt gefunden. Am Freitagnachmittag (10.12.) hat das Tiefbauamt die Straße dann wieder für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben. Auch die Busse fahren nun wieder ihre regulären Haltestellen an.

Der Kreisverkehr am Kopf der Johannisstraße soll nach Angaben der Stadt im Laufe des Dienstags fertig gestellt und frei gegeben werden.

