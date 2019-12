Witten. Ein Baum blockiert die Gleise der S5 zwischen Witten und Dortmund. Die Züge werden umgeleitet. Was S5-Nutzer beachten müssen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baum im Gleis blockiert S5 zwischen Witten und Dortmund

Die Bahnstrecke zwischen Witten und Dortmund ist aktuell wegen eines umgestürzten Baumes blockiert. Wie die Bahn mitteilt, werden Züge der S-Bahnlinie 5 von Witten in Richtung Dortmund Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt umgeleitet. Züge von Dortmund nach Witten sind von der Störung nicht betroffen.

Die Bahn geht derzeit davon aus, dass der Baum gegen 21 Uhr beseitigt und die Strecke wieder komplett befahrbar ist. Wer an den Bahnhöfen in Annen, Kruckel oder Barop aussteigen muss, soll in Dortmund wieder in einen Zug in die Gegenrichtung nach Witten zurück nehmen. (red)