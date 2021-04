Bauarbeiten: S-Bahn zwischen Witten und Dortmund fällt aus

Witten. Für mehrere Tage fällt Ende April die S 5 zwischen Witten und Dortmund aus. Es wird an der Strecke gearbeitet. Wie man trotzdem weiterkommt.

Die Bahnstrecke zwischen Dortmund und Witten bleibt wegen Bauarbeiten vom 30. April (23 Uhr) bis 4. Mai (4 Uhr) gesperrt. Busse ersetzen in dieser Zeit die S 5. Sie halten an allen Stationen.

Die Bahn modernisiert derzeit den Übergang „Menglinghauser Straße“ in Dortmund-Kruckel. Auf 60 Metern Länge werden Gleise erneuert, Schienen sowie Schotter ausgetauscht und Kabel verlegt, damit Signale und Weichen künftig aus dem Zentralstellwerk in Dortmund gesteuert werden können. Außerdem werden Schranken ersetzt.

RE 4 von Witten nach Dortmund nicht von Sperrung betroffen

Man kommt aber auch noch anders mit dem Zug von Witten nach Dortmund, und zwar dem RE 4. Er verkehrt aber nur einmal stündlich und hält auch nicht an den Haltestellen der S 5 in Annen, Kruckel und Barop. Er fährt direkt durch bis Dortmund Hbf. Die Sperrung beginnt am Freitagabend (30.4.) und endet frühmorgens am Dienstag (4.5.)