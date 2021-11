Nahverkehr Bauarbeiten: Busersatzverkehr statt Straßenbahn in Witten

Witten. Wegen Bauarbeiten werden vom 20. bis 22. November Busse auf der Straßenbahnlinie in Witten eingesetzt. Einige Haltestellen werden auch verlegt.

Wegen Bauarbeiten wird ein Teil der Straßenbahnstrecke der Linien 309 und 310 in Witten mit Bussen gefahren. Grund ist der Anschluss der Haltestelle „Mark 51°7“ auf Bochumer Stadtgebiet. Das heißt laut Bogestra: von Freitag, 20. November, 4 Uhr, bis Sonntag, 22. November, 1.30 Uhr, werden zu weiten Teilen Ersatzbusse die Originalhaltestellen der Straßenbahn anfahren.

Da wo es nicht möglich ist, befinden sich die Ersatzhaltestellen in unmittelbarer Nähe zur Originalhaltestelle: Die Haltestelle „Hans-Böckler-Straße“ wird in Fahrtrichtung Heven Dorf zur originalen Haltestelle „Tor Thyssen“ der Linie 320 verlegt. Ab Haltestelle „Sprockhöveler Straße“ wird in Fahrtrichtung Heven Dorf eine Umleitung gefahren und die Haltestelle wird zur gleichnamigen, originalen Haltestelle der Linie 320 auf der Billerbeckstraße verlegt.

Die Haltestellen „Hardel“, „Friedrich-List-Straße“ und „Heven Hellweg“ entfallen in Fahrtrichtung Heven Dorf. Außerdem ist die Haltestelle „Am Steinberg“ in Richtung Heven Dorf aufgehoben.

