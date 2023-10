„Bananensprayer“ verziert Kita in Witten-Rüdinghausen

Witten. Ein Kunstwerk für eine Kita: In Witten-Rüdinghausen zieren jetzt eine Banane und Pippi Langstrumpf den Kindergarten an der Wemerstraße.

Die städtische Kita in Rüdinghausen an der Wemerstraße hat jetzt ein fröhliches Kunstwerk: Künstler Thomas Baumgärtel hat gemeinsam mit den Kindern eine Kopfstand machende Pippi-Langstrumpf-Figur an die Außenwand des Kindergartens Alte Rüdinghauser Schule gesprüht. Neben der Kunstaktion wurde eine Ausstellung in der Galerie „M“, an der Wemerstraße 35, eröffnet.

Die gut bestückte Ausstellung zeigt über 50 Werke des „Bananensprayers“. Baumgärtels „Banane“ ist an Museen und besonderen Kulturorten weltweit bekannt. Er gehöre mit seiner einmaligen Idee ganz sicher zu den besonders produktiven und viel diskutierten Kunstschaffenden Deutschlands, so Professor Mache, der die Ausstellung im Rüdinghauser Atelier kuratiert.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten