Bald geht’s los: Glühweintreff Herbede öffnet seit 20 Jahren

Tradition in Witten-Herbede: Statt Weihnachtsmarkt gibt’s den Glühweintreff seit 20 Jahren an der Meesmannstraße.

Witten. Statt Weihnachtsmarkt sorgt in Witten-Herbede der Glühweintreff für Stimmung. Ab 1. Dezember wird Heißes serviert, das Musikprogramm steht.

Eine kleine Weihnachtstradition in Witten-Herbede setzt sich auch in diesem Jahr fort: Am 1. Dezember öffnet der Glühweintreff zum 20. Mal seinen kleinen Stand eingangs der Meesmannstraße. Ein großes Veranstaltungsbanner und Plakate, die ab sofort in vielen Geschäften aushängen, kündigen bereits jetzt die Glühwein-Zeit an.

+++Ein Porträt: Rentner servieren seit 16 Jahren Glühwein in Herbede+++

Bis zum 6. Januar schenkt eine Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeitern jeden Tag Glühwein und Punsch, auch für Kinder, aus. Das Holzhäuschen öffnet seine Läden von Montag bis Donnerstag von 18 bis 21 Uhr und freitags bis sonntags bereits ab 17 Uhr. Nur an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr bleibt der kleine Treff für Herbeder und viele Besucher aus dem Umfeld für ein warmes Getränk und nette Gespräche geschlossen. Alle Einnahmen werden anschließend wieder für wohltätige Zwecke gespendet - im letzten Jahr umfasste die Spende rund 10.000 €.

Lesen Sie auch:

Neben ruhigen Abendenden sorgen viele Künstler aus der Region immer wieder für große Unterhaltung und Stimmung. Den Auftakt macht André Wörmann am 1. Dezember. Es folgen „Sing mit Werner“ und der Schnapserlabend am 2.12.. Am 8.12. findet der beliebte Kneipen-Gottesdienst statt, bevor Luca Engels am 9. auftritt. Am 11.12. tritt der Gemischte Chor 1868 Durchholz auf. „Echte Freunde“ haben für den 16. und 27.12. zugesagt, die Nachtwächter für den 20. und 29.12.. Am 22.12. wird Guido Stenzel einen Musikpotpourri liefern, während Anna Verena Fuhr (30.12.), die Italienische Nacht am 3.1. und Musikfieber am 6.1. für Stimmung sorgen werden.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten