Bahnwaggons besprüht: Polizei schnappt Sprayer aus Witten

Witten/Hamm. Vier Zugwaggons sollen drei junge Männer mit Graffiti beschmiert haben – einen Wittener schnappte die Polizei mithilfe eines Diensthundes.

Die Polizei hat in Hamm zwei junge Männer geschnappt, die vier Zugwaggons mit Graffiti beschmiert haben sollen. Nach den Tatverdächtigen lief eine Fahndung.

Am Freitagabend hat ein Mitarbeiter die Polizei alarmiert, nachdem er die Graffiti an dem in einer Halle abgestellten Zug entdeckt hatte. Außerdem soll der Zeuge, so die Polizei in einer Mitteilung, drei Personen gesehen haben, die zu Fuß davonliefen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Zwei Tatverdächtige entdeckten die Polizisten auf einem nahen Fußweg. Einer der beiden, ein 27-Jähriger aus Frielendorf, blieb beim Erblicken der Polizei stehen. Der andere Mann flüchtete über einen bewachsenen Wall. Nur kurze Zeit später war die Flucht des zweiten Tatverdächtigen allerdings beendet: Mit der Unterstützung eines Diensthundes stellten die Einsatzkräfte den 29-Jährigen aus Witten.

Auf der Grünfläche fanden die Polizisten ebenfalls mehrere Sprayerutensilien. Sie wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem dritten Tatverdächtigen dauern an. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2100 Euro.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten