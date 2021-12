Bahnschranke defekt: Kein Durchkommen in Witten-Annen

Die Bahnschranke an der Stockumer Straße in Witten-Annen blieb am Sonntag (19.12.) für lange Zeit unten (Archivbild).

Witten. Wegen einer technischen Störung musste die Bahnschranke in Witten-Annen über mehrere Stunden geschlossen bleiben. Auch die S 5 fuhr nicht.

Kein Durchkommen in Witten-Annen: Wegen einer technischen Störung musste am Sonntag (19.12.) ab etwa 11.20 Uhr der Bahnübergang an der Stockumer Straße in Annen geschlossen bleiben.

Die Techniker der Deutschen Bahn waren über mehrere Stunden im Einsatz. In dieser Zeit gab es sowohl Störungen für den Betrieb der S-Bahnline 5 als auch für den Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr in Annen, meldet die Bundespolizei Dortmund.

