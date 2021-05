Bahnhöfe Witten und Annen bekommen Videoüberwachung

Witten. Damit Reisende sich sicherer fühlen, investiert das Land: Neue Videoüberwachung soll am Hauptbahnhof Witten und am Bahnhof Annen-Nord kommen.

Der Hauptbahnhof Witten und der Bahnhof Annen-Nord bekommen vom Land je 80.000 Euro. Dafür soll Video-Technik, also eine Kameraüberwachung, installiert werden.

Das Land NRW investiert in die Sicherheit an Bahnhöfen. Mit insgesamt zehn Millionen Euro kann an 100 Stationen in NRW jetzt Videotechnik angebracht werden. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete Helmut Diegel: „Ich freue mich sehr, dass wir auch an den Wittener Bahnhöfen Videokameras anbringen können, damit Reisende vor allem in den Abendstunden ein sicheres Gefühl und einen guten Aufenthalt haben.“

Neue Dächer für Bahnsteige in Witten

Die ÖPNV-Offensive der CDU/FDP-geführten Landesregierung umfasst bislang zwei Milliarden Euro. Sie ist dazu gedacht, den Nahverkehr sicherer und sauberer zu machen. Mit den insgesamt zehn Millionen Euro kann die Zahl der Bahnhöfe mit Videotechnik nun erhöht werden. Das Land hat aufgrund des großen Interesses den vorzeitigen Maßnahmenbeginn bewilligt.

In dieser Woche hat die Bahn 1,2 Millionen in ein neues Dach auf den Bahnsteigen 3 und 4 im Wittener Hauptbahnhof investiert, das zurzeit gebaut wird. Außerdem wurden 2020 die Bahnsteige für den RRX umgebaut.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten