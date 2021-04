„Willkommen in Witten“ steht an der Wand der Eisenbahnbrücke an der Ruhrstraße. Dort stehen auch Werbetafeln, die nun entfernt werden.

Verkehr Bahnbrücke an Haus Witten für drei Stunden gesperrt

Witten. Weil Werbetafeln unter der DB-Brücke an Haus Witten entfernt werden, ist die Ruhrstaße am Dienstagabend in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Am Dienstagabend (20.4.) gibt es eine dreistündige Teilsperrung auf der Ruhrstraße in Witten. Von 19 bis 22 Uhr entfernt die Stadt die Werbetafeln links und rechts unter der DB-Brücke am Haus Witten (Kreuzung Gasstraße/Wetterstraße).

Die Ruhrstraße ist nur für den stadtauswärtigen Verkehr – also in Richtung Bommern – befahrbar: Wer Zuerst wird der Verkehr über die reguläre Spur stadtauswärts geführt, später über die Gegenfahrbahn. Im gesamten Zeitraum ist die Ruhrstraße im Brücken-Bereich für den stadteinwärtigen Verkehr gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über den Ruhrdeich. Gasstraße und Wetterstraße bleiben befahrbar.