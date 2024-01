Bäckerei in Wittens City schließt - das ist der Nachfolger

Eine Bäckereifiliale in der Wittener Innenstadt schließt. Der Inhaber will sich auf seine anderen Standorte konzentrieren.

Witten Wieder macht eine Bäckerei in Witten dicht. Der Nachfolger steht fest, der Umbau in der Innenstadt-Filiale beginnt bereits in wenigen Tagen.

Die Tage von Dinkel-Vollkornbrot und Streuselkuchen aus der Bäckerei Schickentanz in Witten sind gezählt. Die Innenstadt-Filiale in der Bahnhofstraße 21 ist nur noch diese Woche geöffnet. Ab Samstag (20.1.) übernimmt dann ein anderer Dortmunder Bäcker den Laden.

Für Schickentanz ist es nicht das erste Aus an diesem Standort. 2015 war sie für ein halbes Jahr geschlossen worden, weil das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Nach einer Umstrukturierung blieben von vorher zwölf Läden damals zunächst noch sieben erhalten, eine davon in Witten: eben die in der Bahnhofstraße.

Drei weitere Filialen bleiben bestehen

Doch nun soll für Schickentanz in Witten endgültig Schluss sein. „Diesmal ist es allerdings eine strategische Entscheidung und eine geplante Übergabe“, sagt Inhaber Christian Schickentanz. Die Dortmunder Bäckerei will sich seinen Angaben zufolge auf ihre anderen Standorte konzentrieren. Inzwischen gibt es davon nur noch drei: in Dortmund-Huckarde, der Dortmunder Innenstadt und in Castrop-Rauxel am Markt. „An allen drei Standorten wird es auch weiterhin unsere bekannten und beliebten Brotspezialitäten geben“, versichert der Chef.

Die Bäckereifiliale Schickentanz an der Bahnhofstraße 21 in Witten war schon 2015 einmal geschlossen worden. Foto: Körner, Theo / FUNKE Foto Services

Die Wittener werden sich hingegen auf ein neues Sortiment einstellen müssen. Übernommen wird das Geschäft von der Dortmunder Kette „Bäcker Beckmanns“, die in Stockum bereits eine Filiale betreibt und 2016 auch ein Backcafé in Rüdinghausen gegenüber der Wabe eröffnet hatte. Auch das ist längst wieder geschlossen, hier werden statt Schweineohren inzwischen Sushi-Röllchen angeboten.

Umbau in der Wittener Innenstadt startet am Samstag

Am Samstag (20.1.) startet nun der Umbau in der neuen Filiale an der Bahnhofstraße 21 in der City. Inhaber Andreas Beckmann rechnet mit einer Umbauzeit von einer Woche. Er freue sich darauf, die Kundinnen und Kunden anschließend mit einem neuen Konzept im Laden überraschen zu können, betont er auf Nachfrage der WAZ.

„Selbstverständlich erhalten sie unsere traditionellen Backwaren. Aber wir bieten den Wittenern auch viel Neues“, verspricht er. Das Angebot an Snacks - zum Beispiel den „Rustino Crunchy Chicken“, den „Veggie-Boy“ oder den „Vollkorn Veggie“ - werde durch eine andere Beckmann-Spezialität ergänzt, die verschiedenen Schnecken vom Blech.

Bäcker Beckmanns ist eine der größeren Ketten im Revier. Das Unternehmen, das inzwischen in zweiter Generation betrieben wird, hat mittlerweile rund 190 Mitarbeiter und 22 Filialen in verschiedenen Städten, darunter Dortmund, Witten, Kamen und Bergkamen.

