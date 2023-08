Babyboom: Bereits 60 Zwillingspaare 2023 in Witten geboren

Witten. Klara und Marietta sind das 60. Zwillingspaar, das bereits in diesem Jahr zur Welt kam. Denn bei Mehrlings-Eltern genießt Witten einen guten Ruf.

In diesem Jahr sind im Marien-Hospital in Witten bereits mehr Zwillingspaare denn je zur Welt gekommen: 60 Zwillinge, also 120 Kinder im Doppelpack, wurden 2023 dort entbunden – sowohl natürlich als auch per Kaiserschnitt. Als 60. Paar erblickten am Montag, 7. August, die beiden Mädchen Klara und Marietta das Licht der Welt. Das auf Mehrlingsgeburten spezialisierte Wittener Krankenhaus wird von Eltern aus der Region ausgewählt.

Beide Schwestern sind wohlauf und genießen zurzeit die ersten Tage mit ihren Eltern in der Familien-Junior-Suite. Dort hat die ganze Dortmunder Familie – also auch der Papa – eingecheckt. Die große Schwester wartet derweil bei Oma und Opa auf ihre Geschwister. Dass es Zwillinge werden, wussten Mutter Alexandra (33) und Vater Ansgar (32) direkt beim ersten Ultraschall, das doppelte Glück ließ sich nicht verstecken. „Die Schwangerschaft verlief absolut komplikationsfrei“, so die 33-Jährige.

Lesen Sie auch:

Aufgrund der unproblematischen Schwangerschaft bestand bei den Eltern der Wunsch nach einer natürlichen, spontanen Geburt. Das Elternpaar entschied sich aus diesem Grund für eine Entbindung im Marien-Hospital. „Als Perinatalzentrum Level 1 sind wir rund um die Uhr auf Mehrlingsgeburten vorbereitet und können auch im Notfall mit einem erfahrenen Team unterstützen“, erklärt Sven Schiermeier, Chefarzt der Klinik für Geburtshilfe. „Damit können wir auch angehenden Zwillingsmüttern den Wunsch nach einer natürlichen Geburt ermöglichen.“

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Zu dieser kam es zum Abschluss der Schwangerschaft im Fall von Klara und Marietta aber dann doch nicht. Die beiden wurden zu Beginn der 39. Woche, dem empfohlenen Zeitpunkt für Zwillings-Geburten, per Kaiserschnitt auf die Welt geholt, da die Wehen nicht einsetzten. Die erste Geburt von Mutter Alexandra war bereits ein Kaiserschnitt. Das Risiko, dass es bei einer eingeleiteten natürlichen Zwillings-Geburt mit den beiden gut entwickelten Kindern Probleme mit der OP-Narbe gibt, war zu groß. Zuerst kam Klara um 10.37 Uhr mit 2910 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt. Nur eine Minute später folgte Marietta mit 3500 Gramm und 54 Zentimetern.

Bonding nach einem Kaiserschnitt

Nach der Erstversorgung im Kreißsaal durch eine Hebamme, einen Kinderarzt und eine Kinder-Pflegefachkraft, konnten die Eltern intensiv mit beiden Kindern bonden. Bonding nennt sich der direkte Haut-auf-Haut-Kontakt zwischen Eltern und Kind kurz nach der Geburt. Auch das Stillen der beiden Mädchen klappt, sogar im Tandem, mit einem Baby auf jeder Seite. Nun freut sich die Familie auf die Zeit zuhause zu Fünft.

+++ Familien-Newsletter: Keine Freizeittipps mehr verpassen! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten