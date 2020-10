Autorin schreibt Wichtelgeschichten vom Wittener Muttental

„Wenn man im Muttental ganz in der Nähe vom Muttenbach rund um das Bethaus der Bergleute über die kleinen Waldwege spaziert und ein wenig lauscht, kann man ein leises Rascheln und Rumpeln hören...“ So beginnt das neue Buch der Autorin Katharina E. Volk, in dem sie von den Abenteuern der beiden Wichtel Rik und Runa erzählt. Nicht zum ersten Mal lässt sie ihre zauberhaften Geschichten in Witten spielen.

Vor drei Jahren kam ihr Buch „Ruhrzauber mit Alwina und Alwin“ auf den Markt, das sich rund um Zeche Nachtigall dreht. Dabei ist 49-Jährige schon lange am Bodensee zu Hause. „Aber wenn ich durchs Muttental schlendere, bekomme ich sofort wieder neue Inspirationen“, sagt die gebürtige Wittenerin, die beim Heimatbesuch immer gern die Idylle im Ruhrtal sucht. „Hier ist mir alles immer sofort wieder super vertraut, da fliegen mir die Ideen nur so zu.“

Gebürtige Wittenerin kann vom Schreiben leben

Mit ihrem neuen Buch wendet sie sich diesmal an die jüngsten Leser. Die Wichtelgeschichten von Rik und Runa eignen sich zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren – und natürlich auch zum Selberlesen. „Gerade in scheußlichen Zeiten ist es wichtig, dass Kinder in eine heile Welt abtauchen können“, sagt die Autorin. Auch deswegen hat sie wieder Wichtel lebendig werden lassen. „Das sind liebevolle Geschöpfe, über die ich schöne, fantasievolle Geschichten erfinden kann.“

Gut 100 Seiten hat das neue Buch von Katharina E. Volk. Foto: BoD

Das ist es, was Katharina E. Volk an den Kinderbüchern so schätzt. „Sie eröffnen mir einen großen Raum an Möglichkeiten. Märchenhafte Geschichten, witzige oder poetisch – alles ist möglich.“ Die Kinderbuchautorin ist eine der wenigen, der es gelungen ist, vom Schreiben zu leben. Die Geschichten aus Witten sind dabei nur ein Herzensprojekt, ein kleiner Gruß an die Heimat.

Bilinguales Kinderbuch in acht verschiedenen Sprachen

Viel mehr Auflage macht sie mit ihren Büchern bei den großen Verlagen wie Ars Edition oder Coppenrath. Gerade erst ist bei Edition bi:libri ihr poetisches zweisprachiges Bilderbuch „Bis zum anderen Ende der Welt“ erschienen, in dem die deutsche Geschichte zugleich von professionellen Übersetzern noch in einer zweiten Sprache erzählt wird. Es gibt acht Versionen – von Arabisch bis Farsi – und eine mehrsprachige Hör-CD dazu.

So international sind die Muttentalwichtel Rik und Runa noch nicht. Aber dafür bringen sie ein anderes Extra mit: Am Ende des Buchs verraten sie das Rezept für ihre köstlichen Holunderpfannkuchen.

Katharina E. Volk: Rik und Runa. Wichtelgeschichten aus dem Muttental. Books on Demand, 5,80 Euro. Das Buch gibt es im Handel und beim Stadtmarketing Witten. Mehr Info: poesievolk.de

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Witten