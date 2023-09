Autofreie City in Witten? Das ist noch ein ganz langer Weg

Witten. Der europaweite Aufruf, am 22. September ohne Auto in die Stadt zu kommen, verhallt in Witten fast ungehört. Ein Armutszeugnis in diesen Zeiten.

Ohne Auto in die Stadt? Der europaweite Aktionstag am 22. September wird in Witten kaum zur Kenntnis genommen. In Sachen „autoärmere Innenstadt“ hat sich bisher leider nicht wirklich viel getan.

Sicher, es gibt ein Fahrradkonzept und immer mehr rote Schutzstreifen. Hier hat sich Witten tatsächlich auf den Weg gemacht. Aber damit ist noch kein Auto aus der City (oder den Stadtteilen) verschwunden. Es fordert ja auch niemand, den Individualverkehr ganz zu verbannen. Aber so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Alle Straßen in den engen Vierteln sind von viel zu viel Blech verstopft.

Eine Teilsperrung der Wittener Ruhrstraße wäre sinnvoll

Zumindest der Durchgangs- und Parksuchverkehr sollte endlich verringert werden, etwa indem man den Verkehr noch konsequenter über die Außenringe leitet. Politik und Verwaltung müssen sich zu konsequenteren Schritte durchringen. Dazu könnte auch eine Teilsperrung der Ruhrstraße zählen, wie sie das lange angekündigten Mobilitätskonzept offenbar vorsieht. Natürlich nicht für Busse.

Allein der Klimaschutz zwingt uns zum Handeln. Aber leider ist die Autofahrerlobby noch zu mächtig.

