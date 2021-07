Polizei Autofahrer fährt Fußgänger in Witten an und flüchtet

Witten. Er wollte eine Ampel in Witten überqueren. Dabei wurde ein Fußgänger (41) von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall.

Nach der Kollision mit einem Fußgänger auf der Dortmunder Straße in Witten ist ein Autofahrer geflüchtet. Der angefahrene Mann wurde leicht verletzt.

Die Unfallflucht ereignete sich am Samstag (17. Juli) gegen 23.20 Uhr auf der Dortmunder Straße ungefähr in Höhe der Jet-Tankstelle. Nach bisherigem Stand überquerte ein 41-jähriger Wittener die Straße an einer Fußgängerampel. Hier kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der in Richtung Dortmund fuhr. Der Wittener fiel hin und verletzte sich leicht.

Der Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch einfach vom Unfallort. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben, mehr sei leider nicht bekannt, so die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 209-5210 um Zeugenhinweise.

